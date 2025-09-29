Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Autofahrer ist ohne Zulassung unterwegs
Rommerskirchen (ots)
Nach einer Verkehrskontrolle an der Venloer Straße musste ein 41 Jahre alter Autofahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzten. Bei der Überprüfung am Samstag (27.09.), gegen 19:45 Uhr, war den Beamten aufgefallen, dass der VW Golf nicht zugelassen ist und die Kennzeichen am Fahrzeug zu einem anderen Wagen gehören. Der Grevenbroicher muss sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten. Der VW Golf wurde aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse sichergestellt.
Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 2 übernommen.
