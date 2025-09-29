PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer ist ohne Zulassung unterwegs

Rommerskirchen (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle an der Venloer Straße musste ein 41 Jahre alter Autofahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzten. Bei der Überprüfung am Samstag (27.09.), gegen 19:45 Uhr, war den Beamten aufgefallen, dass der VW Golf nicht zugelassen ist und die Kennzeichen am Fahrzeug zu einem anderen Wagen gehören. Der Grevenbroicher muss sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten. Der VW Golf wurde aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 2 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

