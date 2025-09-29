Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit hohem Sachschaden

Meerbusch (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sich am Sonntag (28.09.), gegen kurz vor 01:00 Uhr, von der Unfallstelle entfernt, nachdem er zuvor auf der Niederlöricker Straße in Büderich hohen Sachschaden verursacht hatte. Die Unfallstelle erstreckt sich über eine Länge von etwa 100 Metern.

Der Unbekannte war mit einem Audi A6 aus Düsseldorf kommend in Richtung Grabenstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen, mehrere Büsche und zwei Bäume. Anschließend kollidierte er auf einem Grundstück mit zwei parkenden Fahrzeugen und schob eines von ihnen auf ein weiteres Fahrzeug. Der Audi A6 kam schließlich in einem Graben zum Stehen.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte sich der Fahrer bereits in unbekannte Richtung entfernt. Suchmaßnahmen nach ihm mit einem Spürhund und einem Hubschrauber blieben ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich der Flüchtige bei dem Unfall verletzt haben. Der schwarze Audi war nach Angaben des Fahrzeughalters zuvor in Düsseldorf gestohlen worden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

