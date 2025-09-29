PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dooring-Unfall: Mehrere Radfahrer verletzt

Neuss (ots)

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann ausreichen: Am Sonntag, 28. September, wollte eine Autofahrerin gegen 13:30 Uhr aus ihrem geparkten Pkw an der Straße Am Römerlager in Neuss aussteigen. Ohne einen Blick in den Rückspiegel zu werfen öffnete sie die Tür - und übersah dabei drei Radfahrer, die die Straße mit ihren Rennrädern befuhren. Der zuvorderst fahrende Radler versuchte noch, eine Kollision zu verhindern, touchierte die Tür jedoch und kam zu Fall. Dabei kollidierte er mit einem weiteren Fahrradfahrer, der ebenfalls stürzte. Der Dritte prallte ebenfalls gegen die Gestürzten, fiel gegen ein weiteres abgestelltes Auto und kam schließlich zu Fall. Einer der Radfahrer wurde leicht verletzt, ein weiterer erlitt schwere Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden an den beteiligten Fahrrädern und Pkw.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Paragraf 14 der Straßenverkehrsordnung regelt die Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen unmissverständlich. Es heißt dort: "Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist." Autoinsassen empfiehlt die Polizei, beim Öffnen der Tür immer mit den "holländischen Griff" zu nutzen. Dabei öffnen links sitzende Insassen die Autotür mit der rechten Hand statt mit der näheren linken Hand. Dabei dreht sich der Oberkörper automatisch nach links und vorbeifahrende Radfahrer geraten in den Blick. Insassen auf der rechten Fahrzeugseite sollten den Griff analog nutzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

