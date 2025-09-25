Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tag der Verkehrssicherheit: Landesweite Initiative lädt nach Neuss ein

Neuss (ots)

Am Samstag, 4. Oktober, findet auf dem Freithof in der Neusser Innenstadt der Tag der Verkehrssicherheit zum Thema "Sicherheit für Radfahrende" statt. Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss als Mitglied der NRW Initiative - #sicherimStraßenverkehr lädt gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern alle Bürgerinnen und Bürger ab 10 Uhr ein. Ziel ist es, den Besucherinnen und Besuchern mit eindrücklichen Aktionen die Bedeutung von Rücksicht und Umsicht im Straßenverkehr nahezubringen.

Die Polizei wird zu diesem Zweck mit ihrer mobilen Wache vor Ort sein, außerdem wird es einen Pedelec-Simulator sowie einen Helm-Simulator geben, der die Folgen eines Unfalls anschaulich darstellt. Zudem wird der Bezirksdienst vor Ort kostenlos Fahrräder codieren und so gegen Diebstahl schützen. Parallel wird der Fahrradclub ADFC einen Rad-Parcours aufbauen und die Johanniter werden ihren Rettungswagen präsentieren. Der Kraftfahrzeug-Überwachungsverein Dekra wird anhand einer Zugmaschine die Gefahren des "Toten Winkels" darstellen und der Verkehrsclub Deutschland baut seinen Infostand auf. Noch immer verlieren auch im Rhein-Kreis Neuss jährlich zu viele Menschen ihr Leben oder werden schwer verletzt. Unachtsamkeit, überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer sind häufig Unfallursachen. Um dagegen vorzugehen, leistet die NRW Initiative - #sicherimStraßenverkehr gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern Präventionsarbeit. Weitere Informationen gibt es unter https://sicherimstrassenverkehr.nrw/

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zum Tag der Verkehrssicherheit eingeladen. Die Veranstaltung endet gegen 15 Uhr.

Interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Presse melden sich bitte im Vorfeld bei der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss und sind für 10 Uhr eingeladen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell