Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter kollidiert mit Pkw: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 24. September, ist es gegen 8:10 Uhr zu einem Unfall im Neusser Stadtteil Norf gekommen. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse war eine 16-Jährge mit dem E-Scooter auf der Geibelstraße in Fahrtrichtung Südstraße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich von einem Pkw überholt wurde. Hinter der Kreuzung auf der Roseggerstraße habe das Auto unvermittelt abgebremst, so, dass die Jugendliche mit dem Heck des Fahrzeugs kollidierte. Sie stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen, außerdem wurde der E-Scooter beschädigt.

Der Fahrer des Autos stieg im Anschluss zwar kurz aus, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne die Personalien auszutauschen. Ein Zeuge, der sich nach der Gestürzten erkundigte, fuhr ebenfalls zügig weiter.

Die Polizei ist deswegen auf der Suche nach Beteiligten oder Personen, die genauere Angaben zum Hergang des Unfalls machen können. Der Fahrer des Pkw wird beschrieben als Mann zwischen 60 und 65 Jahren, etwa 170 Zentimeter groß, mit grauem Haar und einer dunklen Jacke bekleidet. Er fuhr einen hellen Mercedes, A-Klasse, der nach dem Unfall eine Beschädigung im Heck aufweisen könnte. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Zudem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort auszuweisen und persönliche Informationen auszutauschen. Vor allem, wenn Personen zu Schaden gekommen sind, sollte unbedingt die Polizei hinzugezogen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell