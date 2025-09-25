PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter kollidiert mit Pkw: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 24. September, ist es gegen 8:10 Uhr zu einem Unfall im Neusser Stadtteil Norf gekommen. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse war eine 16-Jährge mit dem E-Scooter auf der Geibelstraße in Fahrtrichtung Südstraße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich von einem Pkw überholt wurde. Hinter der Kreuzung auf der Roseggerstraße habe das Auto unvermittelt abgebremst, so, dass die Jugendliche mit dem Heck des Fahrzeugs kollidierte. Sie stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen, außerdem wurde der E-Scooter beschädigt.

Der Fahrer des Autos stieg im Anschluss zwar kurz aus, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne die Personalien auszutauschen. Ein Zeuge, der sich nach der Gestürzten erkundigte, fuhr ebenfalls zügig weiter.

Die Polizei ist deswegen auf der Suche nach Beteiligten oder Personen, die genauere Angaben zum Hergang des Unfalls machen können. Der Fahrer des Pkw wird beschrieben als Mann zwischen 60 und 65 Jahren, etwa 170 Zentimeter groß, mit grauem Haar und einer dunklen Jacke bekleidet. Er fuhr einen hellen Mercedes, A-Klasse, der nach dem Unfall eine Beschädigung im Heck aufweisen könnte. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Zudem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort auszuweisen und persönliche Informationen auszutauschen. Vor allem, wenn Personen zu Schaden gekommen sind, sollte unbedingt die Polizei hinzugezogen werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 15:55

    POL-NE: Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach

    Kaarst (ots) - Aufgrund möglicher Bezüge in den Rhein-Kreis Neuss, insbesondere nach Kaarst, teilen wir die Pressemitteilung zu einer Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124665 Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Pressestelle Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131 ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:04

    POL-NE: Diebe versuchen E-Bike zu stehlen - Schneller Fahndungserfolg der Polizei

    Neuss (ots) - Zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren haben am Dienstagabend (23.09.), gegen 20:30 Uhr, vor dem Kreishaus an der Oberstraße versucht, ein E-Bike zu stehlen. Der Besitzer überraschte das Duo, als es gerade dabei war, mit einem Seitenschneider das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die Männer flüchteten daraufhin und fuhren mit der Straßenbahn in ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:05

    POL-NE: Polizei sucht Nuss-Dieb

    Jüchen (ots) - Ungewöhnliche Beute hat ein bislang unbekannter Mann am Dienstag, 23. September, in Jüchen-Stessen gemacht. Dort wurde er beobachtet, wie er in großem Stil Walnüssen von einem Baum pflückte, welcher sich auf einer Wiese hinter einem Hof an der Boichstraße befindet. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, die die Tochter der Grundstückseigentümerin verständigten. Als diese den Nuss-Dieb zur Rede stellte, weigerte dieser sich, von seinem Tun abzulassen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren