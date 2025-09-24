Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe versuchen E-Bike zu stehlen - Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Neuss (ots)

Zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren haben am Dienstagabend (23.09.), gegen 20:30 Uhr, vor dem Kreishaus an der Oberstraße versucht, ein E-Bike zu stehlen. Der Besitzer überraschte das Duo, als es gerade dabei war, mit einem Seitenschneider das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die Männer flüchteten daraufhin und fuhren mit der Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof.

Polizeibeamte konnten die beiden Personen wenig später im Rahmen der Fahndung auf der Niederstraße in der Straßenbahn antreffen und vorläufig festnehmen. Neben dem Tatwerkzeug konnten die Einsatzkräfte auch einen neuwertigen Fahrradsattel und ein verbotenes Einhandmesser sicherstellen.

Das wohnsitzlose Duo räumte die Tat ein. Die jungen Männer gaben weiter an, mit dem Diebstahl von Fahrrädern ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 21 übernommen.

