Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geparktes Fahrzeug beschädigt: Verursacher meldet sich bei der Polizei

Neuss (ots)

Ein 18-Jähriger hat vermutlich am Montag, 22. September, an der Straße Am Südpark ein am dortigen Sportplatz geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Neusser meldete sich auf der Polizeiwache und gab an, dass er an seinem Fahrzeug Schäden festgestellt habe, die auf einen entsprechenden Unfall hindeuten. Zur Kollision selbst konnte er keine Angaben machen. Das Verkehrskommissariat 1 ist daher auf der Suche nach dem anderen beschädigten Fahrzeug. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen schwarzen SUV. Hinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Alle Beteiligten eines Unfalls sind verpflichtet, sich zu erkennen zu geben und entsprechende Informationen auszutauschen. Wenn ein geparktes Fahrzeug beschädigt wird, muss der Verursacher zunächst eine angemessene Zeit warten. Sollte der Halter in dieser Zeit nicht erscheinen, muss die Polizei hinzugezogen werden, um den Unfall abzuwickeln. Wer sich vom Unfallort entfernt, begeht Fahrerflucht - beispielsweise einen Zettel zu hinterlassen genügt nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell