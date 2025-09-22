Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Roller brennt in Neusser Grünanlage

Neuss (ots)

Am Sonntagabend, 21. September, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug in Neuss-Norf gerufen. Gegen 22.40 Uhr wurde dort ein Leichtkraftrad festgestellt, welches in Flammen auf einem Fußweg in einer Grünanlage stand, welcher parallel zur Vellbrüggener Straße verläuft. Durch das Feuer wurde der Roller fast vollständig zerstört. Aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit und der Tatsache, dass das Fahrzeug mittig auf dem Fußweg abgestellt war, kann eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Deswegen sind die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

