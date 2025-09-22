PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Roller brennt in Neusser Grünanlage

Neuss (ots)

Am Sonntagabend, 21. September, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug in Neuss-Norf gerufen. Gegen 22.40 Uhr wurde dort ein Leichtkraftrad festgestellt, welches in Flammen auf einem Fußweg in einer Grünanlage stand, welcher parallel zur Vellbrüggener Straße verläuft. Durch das Feuer wurde der Roller fast vollständig zerstört. Aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit und der Tatsache, dass das Fahrzeug mittig auf dem Fußweg abgestellt war, kann eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Deswegen sind die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:27

    POL-NE: Radfahrer kollidiert mit anfahrendem Pkw

    Neuss (ots) - Am Freitag,19. September, ist es an der Bedburger Straße in Neuss-Erfttal zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 68-Jähriger leicht verletzt wurde. Dieser war nach bisherigem Stand der Erkenntnisse gegen 18.10 Uhr auf der Fahrbahn gefahren, als ein am rechten Straßenrand geparktes Fahrzeug unvermittelt nach links ausscherte. Der Radfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern, prallte gegen den Pkw ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:25

    POL-NE: Unbekannte räumen Autos in Grimlinghausen aus

    Neuss (ots) - In der Zeit von Freitag, 19. September, 21 Uhr, bis Samstag, 20. September, 11 Uhr, wurde offenbar ein Pkw in einer Tiefgarage an der Volmerswerther Straße im Neusser Stadtteil Grimlinghausen aufgebrochen. Es wurden mehrere Gegenstände erbeutet, darunter auch ein Portemonnaie. Im etwa selben Zeitraum wurden ebenfalls Gegenstände aus einem weiteren Pkw gestohlen, welcher ebenfalls an der Volmerswerther ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:23

    POL-NE: Mann auf offener Straße ausgeraubt

    Neuss (ots) - Am Mittwochnachmittag, 17. September, wurde ein 26-Jähriger gegen 16:45 Uhr im Bereich der Furtherhofstraße im Neusser Stadtteil Vogelsang offenbar ausgeraubt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hielt der Neusser sich auf dem dortigen Kirmesplatz auf, als er von drei männlichen Personen gestellt wurde. Eine davon führte Augenscheinlich ein Messer mit sich, während die andere einen Gegenstand zeigte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren