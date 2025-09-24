Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach
Kaarst (ots)
Aufgrund möglicher Bezüge in den Rhein-Kreis Neuss, insbesondere nach Kaarst, teilen wir die Pressemitteilung zu einer Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124665
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell