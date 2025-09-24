PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach

Kaarst (ots)

Aufgrund möglicher Bezüge in den Rhein-Kreis Neuss, insbesondere nach Kaarst, teilen wir die Pressemitteilung zu einer Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124665

