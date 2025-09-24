POL-NE: Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach

Jüchen (ots) - Ungewöhnliche Beute hat ein bislang unbekannter Mann am Dienstag, 23. September, in Jüchen-Stessen gemacht. Dort wurde er beobachtet, wie er in großem Stil Walnüssen von einem Baum pflückte, welcher sich auf einer Wiese hinter einem Hof an der Boichstraße befindet. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, die die Tochter der Grundstückseigentümerin verständigten. Als diese den Nuss-Dieb zur Rede stellte, weigerte dieser sich, von seinem Tun abzulassen, ...

