POL-NE: Unbekannter überfällt Tankstelle - Wer kann Hinweise auf den bewaffneten Mann geben?

Kaarst (ots)

Am Mittwochabend (24.09.), gegen 21:45 Uhr, kurz vor Ladenschluss, betrat ein maskierter Mann die Tankstelle an der Novesiastraße in Büttgen. Er bedrohte die alleine anwesende Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit Geldscheinen im dreistelligen Wert flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Jan-van-Werth-Straße. Fahndungsmaßnahmen nach ihm blieben bislang ohne Erfolg. Die Angestellte der Tankstelle blieb unverletzt.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, europäisches Erscheinungsbild, akzentfreie deutsche Aussprache, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose der Marke Adidas, schwarzes Tuch oder schwarzer Schlauchschal als Maskierung über das Gesicht gezogen, Sonnenbrille, schwarze Baumwollhandschuhe, schwarzer Rucksack

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

