Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisstes 13-jähriges Mädchen ist zurück

Kaarst (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 24.09.2025, 15:55 Uhr, unter dem Titel "Vermisstenfahndung des PP Mönchengladbach" berichteten wir über eine vermisste 13-Jährige aus Mönchengladbach. Das Mädchen hatte Bezüge in den Rhein-Kreis Neuss, insbesondere nach Kaarst.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6124687

Unter dem Titel "Fahndungsrücknahme - Vermisste 13-Jährige wurde gefunden" berichtet das Polizeipräsidium Mönchengladbach nun wie folgt:

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten Fiona Fee S. aus Mönchengladbach wird hiermit zurückgenommen.

Ihr Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Die 13-Jährige wurde einem sorgeberechtigten Elternteil übergeben.

Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu löschen und danken für die Mithilfe. (sts)

Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124904

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

