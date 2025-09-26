Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Weil er mit seinem E-Scooter unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren ist, wurde am Donnerstag (25.09.), gegen 17:30 Uhr, ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Der Neusser war mit seinem Gefährt auf der Friedrich-von-der-Schulenburg-Straße in Weckhoven unterwegs gewesen. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 18 Jahre alte Autofahrerin und ihr ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer, beide aus Neuss, blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der silberne Kleinwagen der Frau und der E-Scooter des Jugendlichen blieben aber fahrbereit.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

