PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Weil er mit seinem E-Scooter unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren ist, wurde am Donnerstag (25.09.), gegen 17:30 Uhr, ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Der Neusser war mit seinem Gefährt auf der Friedrich-von-der-Schulenburg-Straße in Weckhoven unterwegs gewesen. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 18 Jahre alte Autofahrerin und ihr ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer, beide aus Neuss, blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der silberne Kleinwagen der Frau und der E-Scooter des Jugendlichen blieben aber fahrbereit.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 13:47

    POL-NE: Pkw prallt gegen Hauswand

    Grevenbroich (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist eine 35-jährige Autofahrerin am Donnerstag, 25. September, in Grevenbroich von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Frau aus Mönchengladbach kurz vor 9 Uhr auf der Provinzstraße im Stadtteil Gustorf unterwegs. Sie fuhr in Richtung Christian-Kropp-Straße und beabsichtigte offenbar, nach links in die Straße Auf dem Wiler einzubiegen und im Kreuzungsbereich ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:02

    POL-NE: Tag der Verkehrssicherheit: Landesweite Initiative lädt nach Neuss ein

    Neuss (ots) - Am Samstag, 4. Oktober, findet auf dem Freithof in der Neusser Innenstadt der Tag der Verkehrssicherheit zum Thema "Sicherheit für Radfahrende" statt. Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss als Mitglied der NRW Initiative - #sicherimStraßenverkehr lädt gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern alle Bürgerinnen und Bürger ab 10 Uhr ein. Ziel ist es, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren