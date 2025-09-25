Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw prallt gegen Hauswand

Grevenbroich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist eine 35-jährige Autofahrerin am Donnerstag, 25. September, in Grevenbroich von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Frau aus Mönchengladbach kurz vor 9 Uhr auf der Provinzstraße im Stadtteil Gustorf unterwegs. Sie fuhr in Richtung Christian-Kropp-Straße und beabsichtigte offenbar, nach links in die Straße Auf dem Wiler einzubiegen und im Kreuzungsbereich ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab, rammte zunächst an Straßenschild und stieß anschließend gegen eine Hauswand. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schäden am betroffenen Gebäude können vor einer sachkundigen Untersuchung keine Angaben gemacht werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dem Hergang aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

