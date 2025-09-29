Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Feuerwerkskörper fliegt durch offenes Fenster
Neuss (ots)
Die Polizei ist auf der Suche nach einer oder mehreren bislang unbekannten Personen, die am Freitagabend, 26. September, einen Feuerwerkskörper an der Rheinfährstraße in Neuss abgeschossen haben. Dieser war gegen 19:55 Uhr durch ein geöffnetes Fenster geflogen und hatte in der dahinter liegenden Wohnung einen Sachschaden verursacht.
Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen - die Hintergründe des Geschehens sind bisher unklar. Deswegen bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.
