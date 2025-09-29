POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Einbrüche vom Wochenende

Neuss / Kaarst / Meerbusch (ots)

Am Freitag (26.09.) versuchten Unbekannte zwischen 20:36 Uhr und 21:20 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Föhrenstraße in Neuss aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

In der Zeit von Freitag, circa 20:30 Uhr, auf Samstag (27.09.), circa 1:30 Uhr, kam es an der Horremer Straße in Neuss zu einem Einbruch. Die Tatverdächtigen gelangten nach ersten Erkenntnissen über die Terrassentür in das Objekt und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In eine Wohnung an der Sternstraße in Kaarst gelangten Unbekannte am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 23 Uhr über das Aufhebeln einer Terassentür. Nach ersten Ermittlungen wurde das Schlafzimmer durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist auch hier Teil der Ermittlungen.

An der Stegerwaldstraße in Neuss kam es am Freitag, gegen 16 Uhr, zu einem Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Hermann-Löns-Straße in Kaarst beschädigten Unbekannte eine Terassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Tatzeit kann auf Freitag, circa 15:50 Uhr bis 22 Uhr, eingegrenzt werden. Nach ersten Ermittlungen wurde Schmuck entwendet.

Am Brühler Weg in Meerbusch beschädigten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (25.09.), circa 16 Uhr, auf Freitag, circa 8:30 Uhr, eine Terassentür einer Wohnung und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurden Lebensmittel entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

