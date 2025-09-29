PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss / Kaarst / Meerbusch (ots)

Am Freitag (26.09.) versuchten Unbekannte zwischen 20:36 Uhr und 21:20 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Föhrenstraße in Neuss aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

In der Zeit von Freitag, circa 20:30 Uhr, auf Samstag (27.09.), circa 1:30 Uhr, kam es an der Horremer Straße in Neuss zu einem Einbruch. Die Tatverdächtigen gelangten nach ersten Erkenntnissen über die Terrassentür in das Objekt und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In eine Wohnung an der Sternstraße in Kaarst gelangten Unbekannte am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 23 Uhr über das Aufhebeln einer Terassentür. Nach ersten Ermittlungen wurde das Schlafzimmer durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist auch hier Teil der Ermittlungen.

An der Stegerwaldstraße in Neuss kam es am Freitag, gegen 16 Uhr, zu einem Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Hermann-Löns-Straße in Kaarst beschädigten Unbekannte eine Terassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Tatzeit kann auf Freitag, circa 15:50 Uhr bis 22 Uhr, eingegrenzt werden. Nach ersten Ermittlungen wurde Schmuck entwendet.

Am Brühler Weg in Meerbusch beschädigten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (25.09.), circa 16 Uhr, auf Freitag, circa 8:30 Uhr, eine Terassentür einer Wohnung und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurden Lebensmittel entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:41

    POL-NE: Feuerwerkskörper fliegt durch offenes Fenster

    Neuss (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einer oder mehreren bislang unbekannten Personen, die am Freitagabend, 26. September, einen Feuerwerkskörper an der Rheinfährstraße in Neuss abgeschossen haben. Dieser war gegen 19:55 Uhr durch ein geöffnetes Fenster geflogen und hatte in der dahinter liegenden Wohnung einen Sachschaden verursacht. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen - die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:40

    POL-NE: Dooring-Unfall: Mehrere Radfahrer verletzt

    Neuss (ots) - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann ausreichen: Am Sonntag, 28. September, wollte eine Autofahrerin gegen 13:30 Uhr aus ihrem geparkten Pkw an der Straße Am Römerlager in Neuss aussteigen. Ohne einen Blick in den Rückspiegel zu werfen öffnete sie die Tür - und übersah dabei drei Radfahrer, die die Straße mit ihren Rennrädern befuhren. Der zuvorderst fahrende Radler versuchte noch, eine Kollision ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:07

    POL-NE: Jugendlicher wird bei Unfall schwer verletzt

    Neuss (ots) - Weil er mit seinem E-Scooter unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren ist, wurde am Donnerstag (25.09.), gegen 17:30 Uhr, ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Der Neusser war mit seinem Gefährt auf der Friedrich-von-der-Schulenburg-Straße in Weckhoven unterwegs gewesen. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 18 Jahre alte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren