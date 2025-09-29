Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter übersteigt Zaun

Meerbusch (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstag (27.09.), gegen 23:00 Uhr, über einen Zaun gestiegen und auf das Gelände eines Baumarkts eingedrungen. Das hatte der Sicherheitsdienst bemerkt und die Polizei informiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unbekannte das Gelände an der Krefelder Straße in Osterath bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bereits wieder verlassen. Es wurde offenbar nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Zudem ist für Gewerbetreibende im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/38-schlechte-geschaefte-fuer-einbrecher/ die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" mit einer umfassenden Zusammenstellung sicherungstechnischer Informationen abrufbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell