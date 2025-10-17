Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.10.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Pkw-Brand++ Fahren trotz Fahrverbot++ Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person++Anlagebetrug via social Media++ versuchter Diebstahl++ Diebstahl von Fahrradcomputer++

Leer - Pkw-Brand

Am 16.10.2025 gegen 18:00 Uhr kam es in Leer, im Mühlenweg, bei einer dortigen Verwaltungsfirma, zu einem Pkw-Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der graue Audi A6 Avant der dortigen Firma bei einem Ladevorgang an zu qualmen. Beim Eintreffen der Feuerwehr geriet das Fahrzeug in Brand. Die Schadenshöhe wird im fünfstelligen Bereich geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Bunde - Fahren trotz Fahrverbot

Am 16.10.2025 gegen 16:45 Uhr kam es in Bunde, in der Neuschanzer Straße, zu einer Grenzkontrolle. Hierbei konnte durch die Beamten der Bundespolizei ein 87-jähriger Fahrer eines Renault Scenic festgestellt werden. Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem war sein Pkw nicht pflichtversichert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am 16.10.2025 gegen 11:00 Uhr kam es in Moormerland, in der Dr.-Warsing-Straße in Höhe der Hausnummer 292, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 83-jährige Frau fuhr mit ihrem Pedelec den Fahrradweg entlang der Dr.-Warsing-Straße in Richtung der Von-Jhering-Straße. In Höhe der Hausnummer 292 musste sie dem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrer eines E-Scooters ausweichen, der auf dem gleichen Weg fuhr. Die Frau fiel und verletzte sich leicht. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich unerlaubt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Inspektionsbereich/Emden - Anlagebetrug via social Media

Am 16.10.2025 zeigte eine 51-jährige Emderin bei der Polizei einen Fall von Anlagebetrug an. Sie war über eine Werbeanzeige in sozialen Netzwerken auf eine vermeintliche Geldanlage-Firma aufmerksam geworden. Nach der Kontaktaufnahme wurde sie in eine WhatsApp-Trading-Gruppe eingeladen, wo weitere Details zur angeblichen Investition und ein Zielkonto für die Einzahlung genannt wurden. Die Frau überwies einen niedrigen dreistelligen Betrag, leistete jedoch keine weiteren Zahlungen und blieb dadurch bei geringem Schaden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor vermeintlichen Anlageangeboten in sozialen Netzwerken. Hinter solchen Anzeigen verbergen sich häufig Betrugsmaschen: Nach einer ersten "Investition" mit hohen Gewinnversprechen werden weitere Einzahlungen verlangt. Am Ende verlieren die Geschädigten meist ihr gesamtes Geld, während die Täter anonym bleiben. Seriöse Anbieter sind transparent und überprüfbar. Extrem hohe Gewinnversprechen sowie angeblich begeisterte Kommentare oder hohe Zustimmungswerte in sozialen Medien sind kein Echtheitsbeweis. Wer Geld sicher anlegen möchte, sollte sich an bekannte Berater von Bank oder Versicherung wenden.

Emden - versuchter Diebstahl

Am 16.10.2025 zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr kam es in Emden, in der Westerbutvenne in Höhe der Hausnummer 1 zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft betrat die Fahrerkabine des dort geparkten und nicht verschlossenen Lkw der Marke MAN. In Abwesenheit des 27-jährigen Fahrzeugführers suchte sie nach Diebesgut. Anschließend entfernte sich die Täterschaft vom Tatort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Diebstahl von Fahrradcomputer

Am 16.10.2025 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 23:20 Uhr kam es in Emden, im Katergang, auf dem Hinterhof eines dortigen Restaurants, zu einem Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter schraubte die Fahrradcomputer des Pedelecs einer 66-jährigen Geschädigten ab. Die Schadensumme befindet sich im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell