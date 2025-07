Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfallflucht: Polizei sucht nach VW-Fahrer

Bochum (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 30. Juli, in Bochum-Gerthe ist ein Motorradfahrer (28) leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 9.20 Uhr war ein 28-jähriger Bochumer mit seinem Kraftrad auf der Straße "An der Halde" in Richtung des Kreisverkehrs Kirchharpener Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 12E von einem schwarzen VW überholt wurde. Nach bisherigem Stand scherte der unbekannte Autofahrer anschließend ohne ausreichenden Abstand vor dem Motorradfahrer wieder ein, woraufhin der Bochumer nach rechts ausweichen musste. Dabei stieß er gegen einen Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 28-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kirchharpener Straße fort, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise. Insbesondere wird auch der beteiligte Autofahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell