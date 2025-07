POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Annette U. ist wieder da!

Bochum (ots) - Nach einer Sachbeschädigung durch eine Farbschmiererei an einem Parteibüro in Bochum-Mitte ermittelt der Staatsschutz. Es werden Zeugen gesucht. In der Nacht von Montag, 28. Juli, auf Dienstag, 29. Juli, besprühten Unbekannte zwischen 22 Uhr und 8 Uhr das Schaufenster eines Parteibüros an der Universitätsstraße 39 mit schwarzer Sprühfarbe. Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 ...

