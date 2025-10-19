Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Kontrollaktion der Tuning-Veranstaltung "Season-End" ++ Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++ Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall ++ Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette - Zeugen gesucht! ++

Emden - Kontrollaktion der Tuning-Veranstaltung "Season-End"

Emden - Am gestrigen Abend fand in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr eine Kontrollaktion auf dem Gelände des VW-Werks in der Wolfsburger Straße statt. Anlass hierzu war die Tuning-Veranstaltung "Season-End". Durch die Polizei wurden in diesem Zeitraum mobile sowie stationäre Kontrollen durchgeführt. Hierbei wurden diverse Pkw festgestellt, dessen Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen erloschen waren. In fünf Fällen wurde den Betroffenen die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeugführer beschleunigte seinen Pkw im Zufahrtsbereich zur Autobahn derart, dass eine Kontrolle zunächst nicht möglich war. Außerdem überholte der Pkw-Führer einen weiteren Pkw über die rechte Fahrzeugseite und erzeugte unnötigen Lärm. An der folgenden Anschlussstelle konnte der Fahrzeugführer schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei weiteren Fahrzeugführern wurde ein Platzverweis für das Veranstaltungsgelände ausgesprochen, da auch sie unnötigen Lärm verursachten. Mit einer Teilnehmerzahl von circa 1000 Fahrzeugen und 1500 Personen verlief die Veranstaltung insgesamt friedlich und geordnet. Die Polizei leitete insgesamt 24 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

Leer - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Leer - Am gestrigen Abend, gegen 20:25 Uhr, kontrollierte die Polizei eine 39-jährige Frau mit ihrem Pkw an der Papenburger Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Kokain und Amphetaminen. Darüber hinaus ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,51 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen die 39-Jährige eingeleitet.

Rhauderfehn - Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Am gestrigen Morgen ereignete sich gegen 07:50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer auf der 3. Südwieke. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer befuhr die 3. Südwieke in Fahrtrichtung Rajen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein dahinter befindlicher 35-jähriger Mann mit seinem Pkw den Fahrradfahrer zu überholen, als dieser plötzlich nach links ausscherte ohne ein vorheriges Signalzeichen zu geben. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem 41-Jährigen fest. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Borkum - Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette - Zeugen gesucht!

Borkum - In der Zeit zwischen Freitagabend, 23:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die öffentliche Herrentoilette am Georg-Schütte-Platz. Hierzu wurde die Fensterscheibe der Herrentoilette eingeschlagen und die Zugangstür mutmaßlich mit Blut beschmiert. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell