Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Transporter aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heutingsweg;

Tatzeit: zwischen 24.10.2025, 17.00 Uhr und 25.10.2025, 13.00 Uhr;

Gartengeräte der Marke Stihl entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem abgestellten Kleintransporter auf dem Heutingsweg. In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 13.00 Uhr hatten die Unbekannten das Schloss der Hecktüre gewaltsam aufgebrochen und aus dem Inneren einen Laubbläser, einen Rasenmäher, einen Freischneider und eine Akkuheckenschere entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

