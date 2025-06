POL-OH: Auffahrunfall auf der Autobahn A 7 - eine verletzte Person - hoher Sachschaden

Fulda (ots) - Taschendiebstahl von Geldbörse in Einkaufsmarkt Tann. Am Dienstag (03.06.), gegen 14.15 Uhr, entwendete ein männlicher Unbekannter in einem Einkaufsmarkt in der Heidelsteinstraße die Geldbörse einer Kundin, die in einer Handtasche an ihrem Einkaufswagen hing. Der Wert des Diebesgut liegt bei rund 250 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben ...

mehr