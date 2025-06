Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreise Fulda

Osthessen (ots)

FD

7-Jähriger und 8-Jährige bei Verkehrsunfall auf Schulweg leicht verletzt

Petersberg. Am Dienstagmorgen (03.06.), gegen 7.50 Uhr, kam es in der Rhönbergstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Kinder auf dem Schulweg leicht verletzt wurden. Zwei 7- und 8-Jährige Kinder gingen auf ihrem Schulweg auf dem Gehweg der Rhönbergstraße und wollten diese an der Fußgängerampel in Richtung Ortsmitte überqueren. Eine 19-jährige VW-Fahrerin aus Hünfeld befuhr die Rabanus-Maurus-Straße von der Petersberger Straße kommend in Richtung Rhönbergstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Fußgängerampel zur seitlichen Berührung zwischen dem Polo und den Schülern. Glücklicherweise konnte die 19-jährige Fahrerin durch Ausweichen schlimmere Unfallfolgen verhindern. Die beiden Kinder verletzten sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und begeben sich gegebenenfalls in ärztliche Behandlung. Im Verlauf des Unfallgeschehens entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

(ML)

Verkehrsunfall

Ehrenberg. Am Montag (02.06.), gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Bornberg" im Ortsteil Reulbach. Dabei rollte aus bisher ungeklärter Ursache ein Autokran aus einer abschüssigen Grundstückeinfahrt und prallte gegen die angrenzende Scheune des Nachbargrundstücks. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Hilders. Am Mittwoch (04.06.), gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin aus der Gemeinde Ehrenberg die L 3176 zwischen Unterbernhards und Eckweisbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Grünstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden weder die Fahrerin, noch die beiden Mitfahrer - darunter ein erst einjähriges Kleinkind - verletzt. Die einjährige Mitfahrerin wurde vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

(Polizeistation Hilders)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell