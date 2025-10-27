POL-BOR: Rhede - In Lagerräume einer Firma eingedrungen
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Peterskamp;
Tatzeit: 27.10.2025, 03.45 Uhr;
In einen Lagerraum eingebrochen sind bislang Unbekannte in der Nacht zu Montag an der Straße Peterskamp in Rhede. Die Einbrecher schlugen um 03.45 Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Gebäudes. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie ein Radiogerät sowie Kabelstränge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
