POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher in Hadamar

Limburg (ots)

Wiesbaden,

Freitag, 24.10.2025

(nie) Am Mittwoch, den 30.04.2025, in der Zeit zwischen 16:37 Uhr bis 16:50 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße in Hadamar einzubrechen. Der Einbrecher wurde bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei wendet sich nun mit den Fahndungsbildern des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll die abgebildete Person zunächst auf der Gebäuderückseite versucht haben, die Terrassentür und ein danebenliegendes Fenster aufzuhebeln. Als die Alarmanlage des Hauses auslöste, flüchtete die Person in Richtung Friedhof. Auf dem dortigen Parkplatz sei der Einbrecher in ein unbekanntes Auto zu einem Mittäter zugestiegen. Das Auto entfernte sich daraufhin mit beiden Insassen in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug bzw. dem Mittäter auf dem Friedhofsparkplatz geben?

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Schriftliche Hinweise können formlos an die E-Mail-Adresse K21/22.RKI-LM.PPWH@polizei.hessen.de gerichtet werden.

