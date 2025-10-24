PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher in Hadamar

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher in Hadamar
  • Bild-Infos
  • Download

Limburg (ots)

Wiesbaden,

Freitag, 24.10.2025

(nie) Am Mittwoch, den 30.04.2025, in der Zeit zwischen 16:37 Uhr bis 16:50 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße in Hadamar einzubrechen. Der Einbrecher wurde bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei wendet sich nun mit den Fahndungsbildern des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll die abgebildete Person zunächst auf der Gebäuderückseite versucht haben, die Terrassentür und ein danebenliegendes Fenster aufzuhebeln. Als die Alarmanlage des Hauses auslöste, flüchtete die Person in Richtung Friedhof. Auf dem dortigen Parkplatz sei der Einbrecher in ein unbekanntes Auto zu einem Mittäter zugestiegen. Das Auto entfernte sich daraufhin mit beiden Insassen in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug bzw. dem Mittäter auf dem Friedhofsparkplatz geben?

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Schriftliche Hinweise können formlos an die E-Mail-Adresse K21/22.RKI-LM.PPWH@polizei.hessen.de gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 15:29

    POL-LM: Einbruch in Zoohandlung

    Limburg (ots) - 1. Einbruch in Zoohandlung Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Dienstag, 21.10.2025, 18:45 Uhr - Mittwoch, 22.10.2025, 08:45 Uhr (han) Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in einer Zoohandlung in der Langendernbacher Straße in Dornburg-Frickhofen zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter stiegen durch ein Fenster in das Geschäft ein und durchsuchten dort die Räume. Es wurden verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Um wen es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren