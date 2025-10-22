PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Kelterei +++ Grabschmuck entwendet +++ Container aufgebrochen +++ Fußgängerin angefahren

1. Einbruch in Kelterei,

Weilmünster-Laubuseschbach, An den Obstwiesen, Dienstag, 21.10.2025, 21:50 Uhr bis 22:00 Uhr

(han) Am späten Dienstagabend, in der Zeit zwischen 21:50 Uhr und 22:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kelterei in der Straße "An den Obstwiesen" in Weilmünster Laubuseschbach ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten. Im Inneren wurden mehrere Büros aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter stahlen Bargeld in unbekannter Höhe, bevor sie das Weite suchten.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Grabschmuck entwendet,

Weilburg-Gaudernbach, Heckholzhäuser Weg, Sonntag, 19.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 20.10.2025, 19:00 Uhr

(han) Zu einem Diebstahl von Grabschmuck kam es im Heckholzhäuser Weg in Weilburg Gaudernbach zwischen Sonntagabend, 18:00 Uhr und Montagabend, 19:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein ca. 1m hohes Kreuz aus Kupfer und Bronze, welches auf einem Grab abgestellt war. Bei wem es sich um die Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise werden von der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegengenommen.

3. Container aufgebrochen,

Elz, Zu den Gasehecken,

Dienstag, 21.10.2025, 19:15 Uhr

(han) Am Dienstagabend wurde in Elz in der Straße "Zu den Gasehecken" ein Vorhängeschloss eines Containers aufgebrochen. Die unbekannten Täter öffneten das Schloss gewaltsam und nahmen dieses anschließend mit. Ob noch etwas gestohlen wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

4. Fußgängerin angefahren,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße,

Dienstag, 21.10.2025, 12:20 Uhr

(han) Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Dienstagmittag in der Joseph-Schneider-Straße in Limburg. Eine 72-jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 12:20 Uhr den Parkplatz eines Einkaufszentrums und übersah hierbei eine 51-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden. Die Fußgängerin kam zur weiteren Untersuchung in ein Limburger Krankenhaus. Der PKW wurde bei dem Zusammenstoß nicht beschädigt.

