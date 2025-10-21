PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemitteilung "Brand einer Lagerhalle" - Feuer gelöscht

Limburg (ots)

Waldbrunn-Hausen, Laurentiusstraße,

Dienstag, 21.10.2025, 03:55 Uhr

(fh)Der in der Nacht zum Dienstag in einer Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen ausgebrochene Brand konnte mittlerweile von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei geführt und dauern weiterhin an. Wer in den frühen Morgenstunden rund um den Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

