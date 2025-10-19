PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Betrunkener hantiert mit Messer +++ Einbruchdiebstahl +++ Diebstahl einer Hanfpflanze +++ Versuchter Diebstahl aus Hotelzimmer +++ Verkehrsunfallflucht +++

Limburg (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung

Limburg, Grabenstraße Sonntag, 19.10.2025, 00:38 Uhr

Ein Mann wurde durch eine Gruppe attackiert und mit Pfefferspray besprüht.

Ein 36-jähriger Mann ging am Sonntag, 19.10.2025 um 00:38 Uhr die Grabenstraße in Limburg entlang als er in Höhe eines dortigen Lokals plötzlich einer fünfköpfigen Personengruppe gegenüberstand. Eine der Personen habe unvermittelt ein Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Der Geschädigte wurde durch einen Rettungswagen versorgt. Die Personengruppe konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Betrunkener hantiert mit Messer

Limburg, Grabenstraße Samstag, 18.10.2025, 21:13 Uhr

Ein alkoholisierter Mann hantierte in einer Kneipe mit einem Cutter-Messer.

Am Samstag, 18.10.2025 um 21:13 Uhr wurde aus einem Lokal in der Grabenstraße in Limburg ein 38-jähriger Mann gemeldet, der im alkoholisierten Zustand mit einem Cutter-Messer hantierte. Er nahm in der Gastwirtschaft das Messer aus der Tasche und ließ die Klinge mehrfach ein- und ausfahren. Er war bereits zuvor in der Innenstadt aufgrund seines Verhaltens aufgefallen. Die Person war am frühen Abend schon erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Er wurde zwecks Ausnüchterung zur Polizeistation Limburg gebracht.

Geschädigte, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3.Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus,

Villmar-Weyer, Haintgesfeld Donnerstag, 16.10.2025, 03:15 Uhr

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde Schmuck und ein Motorrad entwendet.

Bereits am Donnerstag, 16.10.2025 um 03:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Straße Haintgesfeld in Villmar-Weyer aufgesucht. Durch die unbekannten Täter wurde eine Tür im Kellergeschoss gewaltsam geöffnet. Durch diese Tür wurde das Haus betreten und sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Im Haus konnten die unbekannten Täter auch den Motorradschlüssel einer Kawasaki Z900RS in der Farbe schwarz an sich nehmen. Das Motorrad wurde aus der zum Haus gehörenden Garage entwendet. Die Garagentorverriegelung wurde dazu ebenfalls gewaltsam überwunden. Aus dem Haus wurden diverse Elektrogeräte und Schmuck entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000,-EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

4.Diebstahl einer Hanfpflanze aus umfriedetem Garten, Weilburg, Roßsteinstraße Freitag, 17.10.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 18.10.2025, 07:00 Uhr

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17.10.2025, 17:00 Uhr und Samstag, 18.10.2025, 07:00 Uhr wurde aus einem umfriedeten Garten in der Roßsteinstraße in Weilburg durch unbekannte Täter eine circa 2 Meter hohe Hanfpflanze in Blüte entwendet. Der Wert der Pflanze wird auf etwa 100,-EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

5.Versuchter Diebstahl aus Hotelzimmer,

Weilburg, Hainallee Sonntag, 19.10.2025, 03:23 Uhr

Ein Hotelgast wurde durch einen Eindringling geweckt. Der Täter ergriff auf Ansprache die Flucht.

Am Sonntag, 19.10.2025 um 03:23 Uhr wurde ein Hotelgast schlafend in seinem Hotelzimmer überrascht. Der Hotelgast hatte die Balkontür zur besseren Belüftung des Zimmers geöffnet. Durch die geöffnete Tür gelangte ein unbekannter maskierter Täter in das Zimmer. Der Hotelgast wurde durch die Bewegungsgeräusche geweckt und sprach den unbekannten Täter direkt an. Dieser verließ sofort das Zimmer wieder über die Balkontür fluchtartig. Bis auf einen Schreck beim Hotelgast blieb der ungebetene Besuch ohne Folgen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 9386-0 in Verbindung zu setzen.

6.Verkehrsunfallflucht

Limburg, Am Renngraben Freitag 17.10.2025, 19:00 Uhr bis Samstag 18.10.2025, 10:00 Uhr

Ein geparktes Fahrzeug wurde durch einen Unfall beschädigt.

Im Zeitraum von Freitag 17.10.2025, 19:00 Uhr bis Samstag 18.10.2025, 10:00 Uhr parkte ein PKW Skoda Scala in der Straße Am Renngraben in Limburg auf einem Parkplatz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte bei einem Parkmanöver das geparkte Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 2.000 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

