PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Einfamilienhaus eingestiegen +++ Auto mit Unfallschaden gesucht

Limburg (ots)

1.In Einfamilienhaus eingestiegen,

Waldbrunn (Westerwald), Lahr, Hauser Weg, Mittwoch, 15.10.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 16.10.2025, 12:20 Uhr,

(kq)Diebe sind von Mittwochabend auf Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus im Waldbrunner Ortsteil Lahr im Hauser Weg eingestiegen. Die Täter hatten auf der rückwärtigen Seite eines Einfamilienhauses ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang ins Hausinnere verschafft. Dort durchsuchten sie das Haus und durchwühlten die Zimmer. Bislang ist nicht bekannt, ob Wertgegenstände gestohlen wurden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2.Auto mit Unfallschaden gesucht,

Löhnberg, Güldenstadt, Donnerstag, 25.09.2025, 12:30 Uhr,

(kq)Auf einem Supermarktgelände in Löhnberg in der Straße "Güldenstadt" kam es am Donnerstag, 25.09.2025 um 12:30 Uhr zu einem Unfall zu dem die Polizei die Fahrerin oder den Fahrer eines roten Autos mit Frontschaden sucht. Der Unfallverursacher streifte beim Herausfahren aus einer Parklücke ein parkendes rotes Auto und wartete an der Unfallstelle. Bei einem kurzen unachtsamen Moment stieg die Fahrerin oder der Fahrer des beschädigten roten Autos ein und fuhr weg. Weitere Hinweise zu dem roten Auto liegen nicht vor.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 zu melden.

