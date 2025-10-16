PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher nutzen Abwesenheit aus +++ E-Scooter entfernt sich nach Unfall mit Fußgänger +++ Alleinunfall mit PKW

Limburg (ots)

1. Einbrecher nutzen Abwesenheit aus,

Mengerskirchen-Winkels, Nord-West-Straße, Samstag, 11.10.20225, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025,12:00 Uhr

(nie) In der Nord-West-Straße in Mengerskirchen nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner aus. Nachdem sie sich zunächst zwischen Samstagmittag und Mittwochmittag gewaltsam Zutritt zum Grundstück verschafften, brachen sie in das zum Tatzeitpunkt leerstehende Haus ein und entwendeten diverses Werkzeug sowie einen Spannungswandler. Bisher liegen keine Täterhinweise vor.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 06431/9140-0 Hinweise entgegen.

2. E-Scooter entfernt sich nach Unfall mit Fußgänger, Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 15.10.2025, 18:50 Uhr

(nie) Am Mittwochabend befuhr ein E-Scooter Fahrer die Unterführung am Bahnhof Limburg in Richtung Bahnhofsvorplatz. Dort soll er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit einem Fußgänger zusammengestoßen sein. Obwohl sich der Fußgänger infolge des Zusammenstoßes verletzte, habe der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt in Richtung Bahnhofsvorplatz fortgesetzt.

Hinweise zum Unfallverursacher können an die Polizeistation Limburg (06431) 9140-0 gerichtet werden.

3. Alleinunfall mit PKW,

Kreisstraße 833 zwischen Weinbach und Aulenhausen, Mittwoch, 15.10.2025, 21:26 Uhr

(nie) Auf der Kreisstraße zwischen Weinbach und Aulenhausen verlor eine 20-jährige Fahrerin am Mittwochabend die Kontrolle über ihren Dacia und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte in den Straßengraben und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Ein Insasse wurde hierbei leicht verletzt, musste aber nicht rettungsdienstlich versorgt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste schließlich abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell