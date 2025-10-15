PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trio hat Gullideckel im Visier und wird festgenommen +++ Schmuck aus Wohnhaus gestohlen +++ Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Limburg (ots)

1. Trio hat Gullideckel im Visier und wird festgenommen, Elz, Im Entenpfuhl, Dienstag, 14.10.2025, 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen erwischten Mitarbeiter des Bauhofs Elz auf dem Betriebsgelände drei Diebe. Gegen 10:30 Uhr wurde eine Streife der Polizei in Limburg zum Bauhof in der Straße "Im Entenpfuhl" entsandt. Vor Ort wurden neben Verantwortlichen des Bauhofs auch drei Männer im Alter von 21, 35 und 48 Jahren angetroffen. Diese waren ersten Ermittlungen zufolge mit einem Fahrzeug auf den Hof gefahren, hatten dort 16 gelagerte Gullideckel verladen und waren im Nachgang unweit des Geländes von den Mitarbeitenden gestellt worden. Die drei Festgenommenen wurden zur Dienststelle gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen, die auch eine Blutentnahme beim Fahrer wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln beinhaltete, entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

2. Schmuck aus Wohnhaus gestohlen,

Löhnberg, Am Falkenflug, Dienstag, 14.10.2025, 10:00 Uhr bis 12:10 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag haben Diebe unbemerkt ein Wohnhaus in Löhnberg betreten und Schmuck mitgehen lassen. Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:10 Uhr gelangten die Täter unbemerkt in das Einfamilienhaus in der Straße "Am Falkenflug" und stahlen aus einem Badezimmer diversen Schmuck, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten.

Die Polizeistation Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss unterwegs, Limburg-Lindenholzhausen, Bundesstraße 8, Mittwoch, 15.10.2025, 00:30 Uhr

(fh)Eine Verkehrskontrolle der Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch in Limburg-Lindenholzhausen mehrere Verstöße zu Tage gebracht. Gegen 00:30 Uhr kontrollierte die Polizei den 26-jährigen Fahrer eines VW, welcher zuvor auf der Bundesstraße 8 von Brechen in Richtung Lindenholzhausen unterwegs war. Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Weiterhin fanden die Beamten ein verbotenes Messer im Pkw und stellten es sicher. Da sich beim 26-Jährigen Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde im weiteren Verlauf auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Der VW wurde von einer Familienangehörigen abgeholt. Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

