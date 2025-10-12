PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl von Kabelabfällen+++ in Wohnhaus eingestiegen+++Raub mit Pfefferspray+++ Wohnungseinbruch gescheitert+++betrunkener Fahrradfahrer auf der B8+++Fahrzeug beschädigt+++

Limburg (ots)

1. Kabeldiebstahl und versuchter Einbruch auf Baustelle

Waldbrunn, Laubstraße

10.10.2025, 15:00 Uhr bis 11.10.2025, 15:30 Uhr

(tt)Zwischen Freitag, 10.10.2025, 15 Uhr und Samstag, 11.10.2025, 15:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter auf einer Baustelle mehrere Kabelabfälle im geschätzten Gesamtgewicht von rund 100 Kilogramm. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zudem versuchte der Unbekannte das Tor einer freistehenden Garage gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Einbruch in Reihenhaus - Bargeld entwendet

Bad Camberg, Neugasse

11.10.2025, 14:20 Uhr bis 17:45 Uhr

(tt)Am Samstag, 11.10.2025, zwischen 14:20 Uhr und 17:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln der Terrassentür unbefugt Zutritt zu einem Reihenhaus. Der Täter durchwühlte sämtliche Räume und entwendete Bargeld. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Raub am Lahnufer - Täter sprüht Reizgas und entreißt Handtasche

Runkel, Lahngasse

11.10.2025, 16:14 Uhr

(tt)Am Samstag, 11.10.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde eine Frau am Lahnufer von einem unbekannten Mann hinterrücks angegriffen. Der Täter sprühte der Geschädigten Reizgas in die Augen, entriss ihr anschließend die Handtasche und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkel gekleidet. Entwendet wurden eine rosa-weiße Handtasche mit einem Schlüsselbund und Schminkutensilien. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Limburg-Staffel, Am Bahnhof

11.10.2025, 14:30 Uhr

(tt)Am Samstag, 11.10.2025, gegen 14:30 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher in Limburg-Staffel, über die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Stadtrandlage einzudringen. Der Aufhebelversuch scheiterte, die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stürzt auf B8

Limburg-Offheim, B8

11.10.2025, 21:00 Uhr

(tt)Am Samstag, 11.10.2025, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die B8 von Offheim in Richtung Elz entgegen der Fahrtrichtung. Aufgrund von Alkoholeinfluss verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Der Radfahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Verletzt wurde der Radfahrer durch den Sturz nicht.

6. PKW-Spiegel beschädigt

Limburg, Bischof-Blum-Straße

12.10.2025, 02:13 Uhr

(tt)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Limburg ein geparkter PKW beschädigt. Unbekannte Täter traten den linken Außenspiegel ab und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

