PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Taschendiebstahl +++ Diebstahl aus offenem Fahrzeug

Limburg (ots)

1. Taschendiebstahl,

Dornburg,

Freitag, 10.10.2025, 16:14 Uhr - 16:41 Uhr

(rk) Am Freitagmittag wurde einer jungen Frau während einer Busfahrt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

Zwischen 16:14 Uhr und 16:41 Uhr befand sich eine 18-Jährige aus dem Westerwaldkreis im Bus von Westerburg nach Limburg. Sie saß im Bus ganz hinten und hatte ihre Tasche neben sich abgestellt. In Frickhofen stieg ein Mann zu, der sich, obwohl alle Plätze im Bus frei waren, neben sie setzte.

Er fing an, sie anzusprechen und zu belästigen. Bei dem Versuch, sich dieser Belästigung zu entziehen, muss der Mann wohl die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen haben. In Limburg-Staffel ist der Mann ausgestiegen. Kurz danach ist der Frau das Fehlen der Geldbörse aufgefallen.

Die junge Frau beschreibt den Mann als 30-40 Jahre. Er sprach türkisch und hatte einen 3-Tage Bart. Die Kleidung des Mannes sei komplett weiß gewesen, allerdings habe er eine schwarze Lederkappe getragen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

2. Tasche aus offenem Fahrzeug gestohlen,

Limburg-Ahlbach,

Freitag, 10.11.2025, 12:00 Uhr - 16:00 Uhr

(rk) Am Freitagmittag wurde in Ahlbach eine Tasche aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet.

Zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr befand sich ein Paketbote im Bereich Ahlbach, um Pakete auszuliefern.

Während der Ausliefervorgänge hat der 53-jährige Mann aus Koblenz sein Fahrzeug nicht immer verschlossen. Dabei muss jemand diesen Umstand erkannt und genutzt haben, um die Tasche des Paketboten aus dem Fußraum des Beifahrersitzes zu entwenden.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell