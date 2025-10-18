PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++Kennzeichendiebstahl an Streifenwagen+++

Limburg (ots)

1. 65-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug - Alkoholtest ergibt 1,94 Promille

K515 Wallrabenstein/Würges

17.10.2025, 18:51 Uhr

(tt)Am Montagabend meldeten Zeugen der Polizei ein Fahrzeug, das auf der Kreisstraße zwischen Wallrabenstein und Würges von der Fahrbahn abgekommen und im Graben zum Stillstand gekommen war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte eine 65-Jährige Autofahrerin an, die sich außerhalb des Fahrzeuges befand und augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Frau wurde im Anschluss zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Kennzeichen von Streifenwagen gestohlen

Bad Camberg- Würges, Pfarrer-Neubig-Straße

18.10.2025, 00:00 Uhr

(tt)Im Rahmen eines Einsatzes wegen Streitigkeiten auf der Kirmesdisco in Bad-Camberg-Würges war eine Streife der Polizei im Einsatz. Nachdem die Einsatzkräfte die Örtlichkeit gegen 00:00 Uhr wieder verlassen wollten, mussten sie feststellen, dass an ihrem in unmittelbarer Nähe des Kirmesplatzes abgestellten Streifenwagen das hintere amtliche Kennzeichen (WI-HP 7026) entwendet worden war. Die Tat ereignete sich vermutlich während des Polizeieinsatzes. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Bereich des Kirmesplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431)9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell