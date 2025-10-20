PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzungen auf einem Fest +++ Fahrgast greift Busfahrer an +++ Brand in Mehrfamilienhaus +++ Einbrecher suchen Pflanzencenter auf

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzungen auf einem Fest,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Auestraße, Freitag, 17.10.2025, 22:00 Uhr und Sonntag, 19.10.2025, 21:15 Uhr

(ro)Am Wochenende gab es auf dem Limburger Oktoberfest zwei Auseinandersetzungen. Am Freitag gegen 22:00 Uhr soll ein Jugendlicher einen 14-Jährigen geohrfeigt und bedroht haben, hierbei soll er ihm auch ein Messer vorgehalten haben. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei am Sonntag über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen nahe des Festplatzes in der Auestraße informiert. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sei eingeschritten, daraufhin hätten die beiden Parteien voneinander abgelassen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 20-Jähriger am Ohr verletzt, hierbei soll auch ein Messer im Einsatz gewesen sein. Ein 20-Jähriger der Gegenpartei sei von einem Unbekannten verletzt worden, als ihm ins Gesicht geschlagen wurde. Die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrgast greift Busfahrer an,

Weilburg, Bahnhofstraße, Freitag, 17.10.2025, 23:15 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend schlug ein Mann in Weilburg auf einen Busfahrer ein und bedrohte in mit einem Messer. Ersten Ermittlungen nach hatte der Unbekannte zuvor am Busbahnhof in Weilburg in dem Bus erbrochen und war daraufhin vom Busfahrer abgesprochen worden. Daraufhin soll der dunkelhäutige und mit grauem Oberteil und blauer Hose bekleidete, alkoholisierte Mann, auf den Fahrer losgegangen sein ihn geschlagen sowie verletzt haben. Darüber hinaus soll der Unbekannte ein Messer gezückt und in Richtung des Fahrers gestochen, ihn aber dadurch nicht verletzt haben. Als die verständigten Polizeistreifen anrückten, war der Mann bereits geflüchtet.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0

3. Brand in Mehrfamilienhaus,

Merenberg, Untergasse, Sonntag, 19.10.2025, 14:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag brannte in Merenberg ein Wohnhaus. Gegen 14:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Untergasse gerufen, da es dort im Erdgeschoss eines Fachwerkhauses brennen würde. Vor Ort hatten die Bewohner bereits das Haus verlassen, sodass die Feuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten starteten und den Brand in der Folge löschen konnten. Der Schaden geht in die Zehntausende. Bisher ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat, derzeit kommt eine technische Ursache in Frage.

4. Einbrecher suchen Pflanzencenter auf, Weilburg, Keilswingert, Freitag, 17.10.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 18.10.2025, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag sind Einbrecher in ein Pflanzencenter in Weilburg eingestiegen. Zwischen 18:30 Uhr und 03:30 Uhr kletterten die Unbekannten über den Zaun des Geländes in der Straße "Keilswingert" und hebelten anschließend eine Glasschiebetür auf. Anschließend durchsuchten sie sowohl die Kassenbereiche als auch Kellerräume und gelangten so letztlich an Bargeld, mit dem sie das Weite suchten. Bei dem rabiaten Vorgehen der Täter entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell