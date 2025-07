Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Mannheim (ots)

Am Sonntag, den 27.06.2025 gegen 03:10 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Bismarckstraße eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines E-Scooters durch. Beim Herantreten an den 38-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,98 Promille. Der E-Scooter Fahrer musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Dort wurde ein weiterer beweiserheblicher Atemalkoholtest durchgeführt. Da der Betroffene keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 750,00 Euro erhoben. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr.

