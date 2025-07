POL-MA: Heidelberg: Jugendliche feiern ausufernde Party - Polizei als Spaßverderber

Mannheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.50 Uhr, konnte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt an einer Ampel der Speyerer Straße / Steubenstraße einen VW-Golf mit laufendendem Motor feststellen, dessen Fahrer eingeschlafen war. Nachdem die Beamten an das Fahrzeug herangetreten waren dauerte es Minuten, bis es ihnen gelang den 23-jährigen ...

