POL-OF: Fahrzeuge geklaut und Einbrüche in KfZ-Werkstätten; Anhänger mit Tischen und Schirmen gestohlen: Zeugen gesucht!; "Handwerker" verlangten hohen Betrag: Polizei ermittelt und mehr

1. Fahrzeuge geklaut und Einbrüche in KfZ-Werkstätten - Hanau

(cm) Unbekannte Personen entwendeten in der Straße "Alter Auheimer Weg" (10er-Hausnummern) in der Nacht zum Dienstag einen schwarzen Audi Q7 vom Gelände einer dortigen Kfz-Werkstatt. Zuvor gelangten sie wohl durch das Hochschieben eines Fensterrolladens und Einschlagen der dahinterliegenden Fensterscheibe in das Gebäudeinnere; dort durchwühlten sie die Büroräumlichkeiten der Werkstatt und entwendeten Bargeld aus einem Tresor sowie zwei Fahrzeugschlüssel. Gegen 2.45 Uhr fuhren die Täter mit dem offenbar zuvor entwendeten Fahrzeug auf das Gelände einer weiteren Kfz-Werkstatt in der Brüningstraße. Sie verschafften sich auch hier durch Einschlagen der Scheibe Zutritt in das Gebäude der Werkstatt, durchwühlten die Büro- und Lagerräume und beschädigten Teile des Inventars. Anschließend stahlen die Täter ein Mobiltelefon, mehrere Fahrzeugschlüssel, Bargeld in noch unbekannter Höhe und einen schwarzen Audi Q3, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Den Q7 ließen sie an Ort und Stelle zurück. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass zwei Personen für die Taten verantwortlich sind. Einer der beiden trug helle Kleidung und dunkle Schuhe. Der andere Täter war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib des entwendeten Audi Q3 geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden.

2. Anhänger mit Tischen und Schirmen gestohlen: Zeugen gesucht! - Erlensee / Langendiebach

(cb) Einen Anhänger, der mit Tischen und Schirmen für einen Marktstand beladen war, klauten Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 5 Uhr. Der offene Kastenanhänger der Marke Westfalia mit MKK-Kennzeichen war an der Anschrift "Am Rathaus" im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt. Wie die Täter die mechanischen Sicherungen überwinden konnten, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Polizeistation Hanau II.

3. Diebe nahmen Baumaschinen mit - Neuberg / Ravolzhausen

(cb) Auf die Baumaschinen, welche in einem Baucontainer in der Schulstraße aufbewahrt wurden, hatten es offensichtlich Diebe abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten die Ganoven zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 8.20 Uhr, einen Laster, welcher offenbar zum Schutz vor dem Container stand und schoben diesen weg. Anschließend brachen die Unbekannten den Baucontainer auf und nahmen aus diesem verschiedene Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro mit. Durch die Beschädigung an dem Laster und dem Container verursachten die Langfinger einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. "Handwerker" verlangten hohen Betrag: Polizei ermittelt - Linsengericht / Großenhausen

(cb) Vier vermeintliche Handwerker klingelten am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, an der Tür eines Anwohners in der Gartenstraße. Die Männer, die in einem hellblauen Kastenwagen vorfuhren, boten dem Mann aus Großenhausen an, die Dachrinne an seinem Haus zu reparieren. Er willigte ein und der Trupp fing sofort mit der Arbeit an. Nach knapp einer Stunde forderte einer der Handwerker, er war etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur, 5.000 Euro für die erbrachte Leistung. Der Hauseigentümer zahlte dem Mann mit kurzen, blonden Haaren die geforderte Summe, trotz der offensichtlich schlecht geleisteten Arbeit des Quartetts. Direkt im Anschluss informierte er die Polizei. Die mutmaßlichen Handwerker flüchteten daraufhin in ihrem Fahrzeug in Richtung Lützelhausen. Hinweise nimmt die ermittelnde Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Falls plötzlich angebliche Handwerker ohne von Ihnen erteilten Auftrag an ihrer Tür klingeln und zu einem "Spottpreis" Leistungen anbieten, die normalerweise wesentlich teurer sind, seien Sie misstrauisch! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

- Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Offenbach, 18.03.2025; Pressestelle, Felix Geis

