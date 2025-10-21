PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brand einer Lagerhalle mit hohem Sachschaden und Leichtverletztem +++

Limburg (ots)

1. Brand einer Lagerhalle mit hohem Sachschaden und Leichtverletztem Waldbrunn-Hausen, Laurentiusstraße Dienstag, 21.10.2025, 03:55 Uhr

Am Dienstag den 21.10.2025 um 03:55 Uhr wurde durch einen Anwohner ein Brand in einer Lagerhalle in der Laurentiusstraße in Waldbrunn-Hausen gemeldet.

Sofort wurden starke Kräfte der Feuerwehr und der Polizei an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Streifen stand die Halle bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden durch die Feuerwehr geräumt. Ein 35-jähriger Ersthelfer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Berichtszeitraum befindet sich die Halle weiterhin in Brand. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Die angrenzenden Straßen sind für den Verkehr gesperrt.

Die durch das Feuer verursachte Schadenshöhe wird trotz der noch andauernden Löscharbeiten bereits auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell