PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Teenager geraten an Bahnhof aneinander

Mehrfach zugeschlagen haben bislang noch namentlich unbekannte Jugendliche am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr am Bahnhof. Aufgrund eines zurückliegenden Streits gerieten sie mit einem 15-Jährigen aneinander, der infolge der Schläge leichtere Verletzungen im Gesicht davontrug. Das Polizeirevier Sigmaringen geht ersten Hinweisen zu den Tätern nach und hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 15-Jährige wollte sich später in ärztliche Behandlung begeben. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

VW-Fahrer fährt über Leitplanke und kippt um

Auf der Seite ist am Sonntagmorgen ein VW Golf zum Liegen gekommen, nachdem der 20-jährige Fahrer auf der B 311 zwischen Mengen und Krauchenwies offenbar eine Rechtskurve unterschätzt hatte. Beim ruckartigen Gegenlenken kam der Autofahrer gegen 9.15 Uhr von der Fahrbahn ab, fuhr über das Anfangsstück einer Leitplanke und kippte im angrenzenden Grünstreifen zur Seite. Der 20-Jährige blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 4.500 Euro. Ein Abschleppdienst barg den demolierten Wagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Fahrradgabel gestohlen Ein Dieb hat am Sonntagabend vor einer Gaststätte in der Faberstraße ein angeschlossenes, hochwertiges E-Bike auseinandergebaut und die Fahrradgabel gestohlen. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen in dieser Sache und bittet Personen, die zwischen 19 und 22.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Tettnang ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:56

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Tettnang Person nach Unfall eingeklemmt Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr auf der Moosstraße / K7723 am Ortsausgang Tettnang in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Audi Q5 auf. Dadurch kam der Smart des 74-jährigen ins Schleudern und von der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 10:22

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Ostrach Mann in Bar niedergeschlagen In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr soll ein 40-jähriger einen 49-jährigen Mann in einer Bar in der Albert-Reis-Straße niedergeschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde, weshalb er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren