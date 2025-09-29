Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Teenager geraten an Bahnhof aneinander

Mehrfach zugeschlagen haben bislang noch namentlich unbekannte Jugendliche am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr am Bahnhof. Aufgrund eines zurückliegenden Streits gerieten sie mit einem 15-Jährigen aneinander, der infolge der Schläge leichtere Verletzungen im Gesicht davontrug. Das Polizeirevier Sigmaringen geht ersten Hinweisen zu den Tätern nach und hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 15-Jährige wollte sich später in ärztliche Behandlung begeben. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

VW-Fahrer fährt über Leitplanke und kippt um

Auf der Seite ist am Sonntagmorgen ein VW Golf zum Liegen gekommen, nachdem der 20-jährige Fahrer auf der B 311 zwischen Mengen und Krauchenwies offenbar eine Rechtskurve unterschätzt hatte. Beim ruckartigen Gegenlenken kam der Autofahrer gegen 9.15 Uhr von der Fahrbahn ab, fuhr über das Anfangsstück einer Leitplanke und kippte im angrenzenden Grünstreifen zur Seite. Der 20-Jährige blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 4.500 Euro. Ein Abschleppdienst barg den demolierten Wagen.

