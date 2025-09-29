Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrradgabel gestohlen

Ein Dieb hat am Sonntagabend vor einer Gaststätte in der Faberstraße ein angeschlossenes, hochwertiges E-Bike auseinandergebaut und die Fahrradgabel gestohlen. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen in dieser Sache und bittet Personen, die zwischen 19 und 22.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Unfall fordert Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Sonntag gegen 14 Uhr bei Laimnau entstand hoher Sachschaden. Ein 49 Jahre alter VW-Fahrer war auf der K 7779 von Apflau kommend unterwegs und bog an der Einmündung in die Argentalstraße ab. Dabei schnitt er offenbar aus Unachtsamkeit die Kurve und prallte mit seinem Multivan in den im Einmündungsbereich stehenden Seat einer 33-Jährigen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Die Pkw mussten abgeschleppt werden.

Tettnang

Autofahrt endet in Apfelplantage

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11 Uhr in der Moosstraße wurde ein Mann schwer- und einer seiner Hunde tödlich verletzt. Der 74-Jährige war mit zwei Hunden in seinem Smart in Richtung Reute unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass eine 62-jährige Vorausfahrende in die Tobeläckerstraße abbiegen wollte. Aufgrund seiner mutmaßlich überhöhten Geschwindigkeit kollidierte er zunächst mit dem Audi, verlor beim Gegenlenken die Kontrolle und kam mit seinem Wagen in einer Apfelbaumplantage zum Stehen. Der 74-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während einer seiner Hunde mit dem Schrecken davonkam, erlag der andere noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 62-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand an den Autos rund 17.000 Euro Sachschaden. An der Plantage wird dieser auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Überlingen

Mann von Unbekannten attackiert

Nachdem ein 27-Jähriger am vergangenen Mittwochabend in der Johann-Kraus-Straße von zwei Unbekannten attackiert wurde, ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Der Mann war mit seiner Frau auf dem Nachhauseweg, als er von den beiden Männern drohend angesprochen und mit Pfefferspray angegriffen wurde. Im Anschluss stiegen die Täter in einen dort abgestellten weißen Opel Corsa und ergriffen die Flucht. Die Männer werden als etwa 190 und 180cm groß und kräftig gebaut beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und hatten ihr T-Shirt ins Gesicht gezogen. Die Drohungen sollen sie in russischer Sprache ausgesprochen haben. Die Polizei will nun den Hergang, die Hintergründe und die Identität der Täter klären. Personen, die insbesondere am vergangenen Mittwochabend auf die beiden Männer oder den weißen älteren Corsa aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei den Beamten zu melden.

Salem

Rollerfahrer von Polizei gestoppt

Mit mehreren Anzeigen muss ein 42-Jähriger rechnen, der am Sonntagnachmittag in Salem von der Polizei gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an seinem Motorroller ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht und der Roller nicht versichert war. Zudem hatte der 42-Jährige einen Atemalkoholwert von rund 1,3 Promille und keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizisten beschlagnahmten das Zweirad und veranlassten eine Blutprobe bei dem Mann, dem nun strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell