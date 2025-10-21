PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall mit Schwerverletzten +++ Dieseldiebstahl +++ Gescheiterter Wohnungseinbruch

Limburg (ots)

Unfall mit Schwerverletzten,

Hadamar, Landesstraße 3462, Montag, 20.10.2025, 15:40 Uhr

(nie) Ein Unfall mit Schwerverletzten ereignete sich am Montagnachmittag, um 15:40 Uhr, in der Gemarkung Hadamar. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Landesstraße 3462 aus Richtung Hadamar in Richtung Niederzeuzheim. In einer Linkskurve geriet die junge Frau auf nasser Fahrbahn zuerst ins Schleudern und im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn. Eine in entgegengesetzter Richtung fahrende 47-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und prallte frontal mit dem Fahrzeug zusammen.

Die Unfallverursacherin sowie eine 19-jährige Insassin aus dem entgegenkommenden PKW wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des entgegenkommenden PKW erlitt leichte Verletzungen. Für die Versorgung und den Transport der Verletzten kam ein Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit zum Einsatz.

Beide Fahrzeuge wiesen einen Totalschaden auf und mussten abgeschleppt werden. Die Verbindungsstraße zwischen Industriegebiet und Hadamar Stadt musste zwecks Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt werden.

2. Dieseldiebstahl,

Villmar-Wolfenhausen, Landstraße 3063, Montag, 20.10.2025, 11:39 Uhr

(nie) Unbekannter Täter sollen sich am Montag, um ca. 11:40 Uhr, an einem LKW zu schaffen gemacht haben, der zur Tatzeit auf einem Feldweg an der Landesstraße 3063 in der Nähe zum Windpark Laubuseschbach abgestellt war. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Täter ca. 50 Liter Diesel aus dem Fahrzeugtank abzapft haben, nachdem sie den verschlossenen Tankdeckel zuvor gewaltsam aufbrachen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Gescheiterter Wohnungseinbruch,

Mengerskirchen-Waldernbach, Ginsterweg, Freitag, 17.10.2025 bis Sonntag, 19.10.2025

(nie) Im Verlauf des Wochenendes versuchten Einbrecher, die Haustür eines Einfamilienhauses in Mengerskirchen-Waldernbach im dortigen Ginsterweg aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter schlussendlich vom Tatobjekt abließen.

Hinweise können an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 gerichtet werden.

