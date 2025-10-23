PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LM: Einbruch in Zoohandlung

Limburg (ots)

1. Einbruch in Zoohandlung

Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Dienstag, 21.10.2025, 18:45 Uhr - Mittwoch, 22.10.2025, 08:45 Uhr

(han) Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in einer Zoohandlung in der Langendernbacher Straße in Dornburg-Frickhofen zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter stiegen durch ein Fenster in das Geschäft ein und durchsuchten dort die Räume. Es wurden verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Um wen es sich bei den Tätern handeln könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

