PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Einbruch in Zoohandlung
Limburg (ots)
1. Einbruch in Zoohandlung
Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Dienstag, 21.10.2025, 18:45 Uhr - Mittwoch, 22.10.2025, 08:45 Uhr
(han) Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in einer Zoohandlung in der Langendernbacher Straße in Dornburg-Frickhofen zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter stiegen durch ein Fenster in das Geschäft ein und durchsuchten dort die Räume. Es wurden verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Um wen es sich bei den Tätern handeln könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.
