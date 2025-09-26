Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme bei Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim (ots)

(Spaichingen / Lkr. Tuttlingen) - Schockanruf: Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck - Tatverdächtiger festgenommen (25.09.2025)

Am Donnerstagmittag hat eine Seniorin aus Spaichingen nach einem Schockanruf Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Mann übergeben. Gegen 13:00 Uhr händigte die Frau dem Abholer Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie Goldschmuck aus. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Kriminalpolizeidirek-tion Rottweil auf der Autobahn 81 zwischen Tauberbischofsheim und Gerchsheim ei-nen verdächtigen VW Polo. Der 51 Jahre alte Fahrer, auf den die Täterbeschreibung passte, konnte vorläufig festgenommen werden. Im Auto fanden die Beamten Bargeld und Schmuckstücke. Ob es sich um die Wertgegenstände aus Spaichingen handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der Mann am Freitag einem Haft-richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der 51-Jährige wurde anschlie-ßend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Staatsanwaltschaft Rottweil, Oberstaatsanwalt Markus Wagner, Telefon: 0741 243 - 0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Patrick Zöller, Telefon: 07531 995 - 3355

