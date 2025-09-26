Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl aus Pkw und Zeuge einer Bedrohung gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht Nachdem eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Bargeld und eine Bankkarte aus einem Pkw in Mosbach entwendete, sucht die Polizei Zeugen. Das Fahrzeug war zwischen Dienstagabend, 23:30 Uhr, und 12 Uhr am Mittwoch in der Alten Neckarelzer Straße abgestellt. In diesem Zeitraum öffnete der Täter vermutlich eine nicht richtig geschlossene Fahrzeugtüre, durchwühlte das Innere und entnahm Bargeld und die Bankkarte aus einem im Pkw liegenden Geldbeutel. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung an der Bachmühle Am frühen Donnerstagabend soll ein Mann in einem Supermarkt in Mosbach einen Mitarbeiter mit einem Schirm bedroht haben - nun sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Der 32-Jährige war zuvor, gegen 16:50 Uhr, bei einem Diebstahl in dem Geschäft an der Bachmühle erwischt und in das Büro des Ladendetektivs gebeten worden. Dort legte er seinen Ausweis vor und flüchtete anschließend in den Markt. An der Kasse soll er dann einen Mitarbeiter mit einem Schirm bedroht haben. Als er daraufhin von einem couragierten Kunden auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, flüchtete der 32-Jährige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens im Kassenbereich - Insbesondere den einschreitenden Kunden. Dieser sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

