Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Umgekippter LKW blockiert Fahrbahn

Main-Tauber-Kreis (ots)

Werbach: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag musste die Landesstraße 506 bei Werbach nach einem Verkehrsunfall mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 15 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Lkw von Impfingen in Richtung Werbach, als er aufgrund der nassen Fahrbahn und starkem Seitenwind mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch den Lkw mitsamt Anhänger wieder auf die Fahrbahn zu lenken, kam das Gespann ins Schlingern, weshalb der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Durch die Gegenlenkbewegungen des 49-Jährigen kippte das Gespann auf die linke Seite und kam quer über beide Fahrspuren zum Liegen. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt und konnte das Führerhaus selbstständig verlassen, wurde aber sicherheitshalber in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die Ladung - Papierrollen - blieb unversehrt. Da allerdings der Tankbehälter des Lkws bei dem Unfall aufgerissen wurde, musste die freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim den Tankinhalt, noch vor dem Aufrichten des Gespanns, abpumpen. Die L 506 musste im Rahmen der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis kurz nach 1 Uhr nachts voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

