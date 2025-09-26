Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Videoschutz verhindert Körperverletzung, Mann durchsucht Autos, BMW entwendet, Opel überschlägt sich und versuchter Diebstahl von Audi

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Videoschutz am Marktplatz verhindert vermutlich Körperverletzung

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Marktplatz in Heilbronn zu einer Auseinandersetzung, die beinahe in eine Handgreiflichkeit eskalierte. Gegen 14:50 Uhr bemerkte der für den Videoschutz am Marktplatz zuständige Polizist in der Kaiserstraße eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau. Er informierte eine Polizeistreife, woraufhin diese eingriff und die Parteien trennte. Da der 22-Jährige sich auch von der Polizei nicht beruhigen lies, erhielt einen Platzverweis für die Heilbronner Innenstadt.

Schwaigern: Unbekannter durchsucht mehrere Autos - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter war in der Nacht auf Freitag in der Neuen Straße in Schwaigern unterwegs und überprüfte dort mehrere geparkte Fahrzeuge. Gegen 2:10 Uhr öffnete er mindestens zwei unverschlossene Pkw und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Als er von einem Zeugen beobachtet wurde, flüchtete er auf einem grünen Mountainbike in Richtung Bahnhof. Der Mann soll etwa 170 Zentimeter groß, auffallend hellhäutig und dunkel gekleidet gewesen sein. Am Bahnhof konnte später ein grünes Mountainbike sowie ein Rucksack sichergestellt werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Neuen Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Obersulm-Sülzbach: BMW von Dieben entwendet - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Donnerstag stahlen bislang unbekannte Täter in Obersulm-Sülzbach einen BMW 740d. Das Fahrzeug stand gegen 2:30 Uhr in der Einfahrt eines Wohnhauses im Akazienweg, als die Täter offenbar das elektronische Sicherungssystem überwanden und den Wagen entwendeten. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Untergruppenbach: Opel überschlägt sich in Kurve

Am Donnerstagmorgen kam ein 27-Jähriger in Untergruppenbach mit seinem Opel Astra von der Fahrbahn ab. Um kurz vor 6 Uhr geriet er in einer abschüssigen Kurve der Landesstraße 1111 ins Schleudern, überschlug sich und blieb mit dem Wagen auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Flein: Versuchter Diebstahl von Audi - Zeugen gesucht

In Flein versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag einen Audi A6 zu stehlen. Der Wagen war am Mittwochabend auf einem öffentlichen Parkplatz in der Gottlob-Steinmetz-Straße abgestellt und verschlossen. Gegen 7 Uhr am nächsten Morgen stand das Fahrzeug einige Hundert Meter entfernt in derselben Straße. Zudem stellte der Besitzer fest, dass sein Geldbeutel aus dem Inneren entwendet wurde. Im Bereich des Tatorts zeichnete eine Überwachungskamera gegen 3:17 Uhr einen Mann mit Camouflagejacke, schwarzer Hose, braunem Rucksack und Kapuze auf. Kurze Zeit später ist zu sehen, wie der Audi weggefahren wird. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell