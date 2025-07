Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei Bitburg und Air Base Spangdahlem führten eine gemeinsame Übung zur Detektion von Drohnen durch

Spangdahlem (ots)

Am Dienstag, den 29. Juli, führten Polizeikräfte der Security Forces der Air Base Spangdahlem und der Polizeiinspektion Bitburg am späten Abend eine weitere, gemeinsame Übung zur Detektion von Drohnen im Bereich der Air Base Spangdahlem durch.

Während dieser Übung wurden mehrere Drohnenaufstiege in der Flugverbotszone der Air Base durchgeführt, sodass eine koordinierte Reaktion auf diese Drohnenaktivitäten realitätsnah geübt werden konnte. Die Leiterin der PI Bitburg, Polizeirätin Katrin Kretz betont: "Die gemeinsame Teilnahme an diesen Übungen stellt sicher, dass wir auf unterschiedliche Situation vorbereitet sind. Das Vertrauen und die Kommunikation zwischen unseren Teams sind hervorragend - und genau das macht diese Partnerschaft so effektiv."

Wichtige Übungsziele waren vor allem das Aufzeigen der jeweiligen Informationsbedürfnisse, die Förderung einer dienststellenübergreifenden und internationalen Zusammenarbeit, die Erprobung effizienter Meldewegen sowie die Initialisierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Auch die Einsatzleiterin der Security Forces, Hauptmann Juliane Breault, lobte die enge Zusammenarbeit: "Diese Art von Training ist entscheidend - nicht nur, um unsere Reaktionstaktiken zu verbessern, sondern auch, um die starke Partnerschaft mit unseren Kollegen von der Polizei weiter auszubauen."

Übungen zwischen der regionalen Polizei und dem US-Luftwaffenstützpunkt unterstreichen insgesamt die Bedeutung der Zusammenarbeit - auch auf internationaler Ebene- und optimieren die Reaktionsfähigkeit in einem potentiellen Ernstfall.

