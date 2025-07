Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermehrte Diebstähle aus PKW - Präventionsstreifen der Polizei

Eifel (ots)

In den vergangenen Wochen verzeichnete die Polizei in der Eifel eine auffällige Häufung von Diebstählen aus Fahrzeugen.

Besonders besorgniserregend ist der Umstand, dass der überwiegende Teil der betroffenen Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht abgeschlossen war. Diese Unachtsamkeit macht es Dieben besonders leicht, unbemerkt ein nicht verschlossen abgestelltes Auto zu öffnen und Wertsachen zu entwenden. Ein kurzer Ruck am Türgriff reicht aus. Ein unverschlossenes Auto ist eine Einladung für Diebe.

Die Polizei appelliert daher dringend:

- Schließen Sie ihr Auto ab - auch bei kurzen Aufenthalten wie etwa beim Einkaufen oder bei einem Arztbesuch. - Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen. - Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose Dinge bieten den Dieben einen Anreiz. - Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum wirklich verriegelt sind.

Denken Sie daran: Ein Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen. Verstecke wie das Handschuhfach oder unter den Sitzen sind den Dieben bekannt und bieten keinen ausreichenden Schutz.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder ungewöhnliche Vorkommnisse in ihrer Nachbarschaft bemerken, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt mit einem erhöhten Kräfteeinsatz in den derzeit bekannten Fällen. In wie weit zwischen den Taten in den verschiedenen Ortschaften Tatzusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits seit der vergangenen Woche führt die Polizei in der Region verstärkt Präventionsstreifen durch, bei denen Bürgerbriefe an die Anwohner verteilt werden und an unverschlossen festgestellten PKW ebenfalls Hinweise an die Fahrzeughalter hinterlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell