POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Transporter entwendet
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Heutingsweg;
Tatzeit: zwischen 24.10.2025, 16.00 Uhr und 27.10.2025, 06.10 Uhr;
Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt auf dem Heutingsweg. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an dem Türschloss des Peugeot zu schaffen und entwendeten aus dem Innenraum Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
